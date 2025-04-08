محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية وعينية ومواد غذائية لمؤسسة الرعاية بقويسنا

زار اليوم اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال بقويسنا ، وذلك في إطار جولاته المستمرة واهتمامه المتواصل بتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الأولي بالرعاية ، جاء ذلك بحضور هناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، ومحمد جمعة مدير مديرية التضامن الاجتماعى.

حيث تفقد المحافظ مختلف أقسام المؤسسة ( عنبر الملاحظة ، قاعة التعلم ، مخزن الأغذية والمطبخ) واطمأن بنفسه علي مستوى الرعاية المقدمة للأطفال من حيث التغذية والإقامة والرعاية الصحية والنفسية ، واستفسر عن الخدمات المقدمة والتي تضم 40 طفل إيداع وضيافة وملاحظة بالمراحل التعليمية المختلفة ، مشدداً علي ضرورة تطوير الخدمات وتوافر كافة المواد الغذائية والأساسية ، كما أجري المحافظ حواراً مباشراً مع الأطفال للاستماع إلى مطالبهم وآرائهم ومقترحاتهم وحثهم على بذل المزيد من المذاكرة والاجتهاد لتحقيق أمنياتهم ، مؤكداً حرصه التام علي تقديم كافة أوجه الدعم الكامل لتهيئة بيئة آمنة مستقرة لهم .

وخلال تفقده للمؤسسة ،وجه محافظ المنوفية بصرف مبلغ 100 ألف جنيه و 500 كرتونة مواد غذائية دعم من المحافظة لسد احتياجات الدار ، مكلفاً بتطوير المؤسسة ورفع كفاءتها بالتنسيق مع أحد رجال الأعمال ، وموجهاً بضرورة تنظيم العديد من الندوات والمحاضرات التوعوية للأطفال بالتعاون مع مديرية الأوقاف وذلك من أجل تنمية الوازع الديني والانتماء للوطن لدى الأطفال وكذا تصحيح المفاهيم المغلوطة لدمجهم إيجابياً في المجتمع .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية علي أهمية تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين مؤسسات الدولة لضمان رعاية الأطفال بشكل شامل ، داعياً الى ضرورة تقديم المزيد من الدعم النفسي والتعليمي لضمان توفير حياة كريمة وآمنة ومستقبل أفضل لهم .

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