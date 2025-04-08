تأجيل محكمة عاطل هتك عرض فتاة لجلسة 17 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عاطل متهم بهتك عرض فتاة أثناء صعودها سلم أحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس إلى جلسة 17 أبريل الجاري.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تربص للمجني عليها أعلى سلم العقار وما أن رآها حتى ارتكب جريمته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة تهم هتك عرض المجني عليها وحيازة سلاح أبيض مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم في هتك عرض فتاة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.