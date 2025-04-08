ads
الثلاثاء 08 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محكمة عاطل هتك عرض فتاة لجلسة 17 أبريل

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عاطل متهم بهتك عرض فتاة أثناء صعودها سلم أحد العقارات بدائرة قسم شرطة عين شمس إلى جلسة 17 أبريل الجاري.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تربص للمجني عليها أعلى سلم العقار وما أن رآها حتى ارتكب جريمته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة العامة تهم هتك عرض المجني عليها وحيازة سلاح أبيض مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم في هتك عرض فتاة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اتخاذ الإجراءات القانونية أجلت محكمة جنايات القاهرة إرتكاب الواقعة إعترف بإرتكاب الواقعة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة