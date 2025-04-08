محافظ بني سويف يشهد جانبا من مناظرة طلابية حول "السوشيال ميديا" في مكتبة مدرسة بببا

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جولاته الميدانية، حيث قام صباح اليوم بزيارة تفقدية لمدرسة الجلاء الابتدائية بمدينة ببا، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، ضمن خطة المحافظة للمتابعة المستمرة والمباشرة للقطاعات الحيوية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة مواصلة جهود الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها التعليم باعتباره قاطرة التنمية .

رافق المحافظ خلال الجولة كل من: النائب الدكتور عبد الله علي مبروك، والنائبة ميرفت ميشيل، عضوا مجلس النواب، والدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد رمضان مدير الإدارة التعليمية بببا، ومحمد بكري رئيس مدينة ببا، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية.

استهل المحافظ جولته بتفقد عدد من الفصول الدراسية، حيث حرص على متابعة شرح بعض الدروس، وتفاعل المعلمين مع الطلاب داخل الفصل، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة تساعد على التحصيل الجيد، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بخطط توزيع المناهج الدراسية، والانضباط في الحضور، ومتابعة نسب الغياب لضمان انتظام العام الدراسي.

كما تفقد المحافظ معمل المدرسة، واطلع على مدى جاهزيته ومدى توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة في خدمة المناهج التعليمية، مؤكدًا أن تطوير قدرات المعامل وتفعيلها يمثل أحد المحاور الأساسية في تحسين جودة التعليم داخل المدارس الحكومية.

وخلال جولته، حرص المحافظ على متابعة نشاط طلابي مميز داخل مكتبة المدرسة، حيث شهد جانبًا من مناظرة ثقافية بين فريقين من الطالبات حول موضوع "مواقع التواصل الاجتماعي.. بين الفائدة والضرر"، حيث طرح الفريقان وجهات نظر مختلفة حول التأثيرات الإيجابية والسلبية للسوشيال ميديا، ودارت مناقشات ثرية ومفتوحة شارك فيها المحافظ والسادة النواب، وعدد من المعلمين والإداريين.

وأشاد المحافظ بمستوى الحوار والنقاش، مؤكدًا أهمية هذه الأنشطة في تنمية التفكير النقدي، ودعم مهارات الحوار واحترام الرأي الآخر، مشيرًا إلى ضرورة طرح هذه القضايا المعاصرة بأسلوب علمي يساعد الطلاب على تكوين وعي حقيقي بالمجتمع من حولهم، خاصة في ظل التأثير المتزايد لوسائل التواصل في تشكيل الرأي العام والسلوكيات اليومية.

كما تابع المحافظ جزءًا من حصة التربية الدينية، التي شملت جانبًا من من تدريس مادة التربية الدينية " الإسلامي والمسيحي"، بعدها، انتقل المحافظ لتفقد فصول رياض الأطفال، وتابع الأنشطة التي تقدمها المدرسة في هذه المرحلة التأسيسية المهمة، مؤكدًا ضرورة توفير بيئة تعليمية محفزة تسهم في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته منذ الصغر.

وعقب الجولة، عقد المحافظ لقاءً بمقر المدرسة مع نواب دائرة ببا، بحضور القيادات التنفيذية والتعليمية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالعملية التعليمية على مستوى المركز، وعلى رأسها:إجراءات تخفيض كثافات الفصول، خاصة في المدارس ذات الكثافات المرتفعة، دراسة طلبات تخصيص أراضٍ لإقامة مدارس جديدة في بعض القرى والمناطق تمهيدا لرفعها للمجلس التنفيذي، بحث المعوقات التي تواجه عددًا من المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها.

وقد شدد المحافظ على ضرورة التحرك السريع والتنسيق مع الجهات المعنية لحل هذه التحديات في إطار القانون، بما يحقق الاستجابة لمطالب المواطنين ويدعم جهود المحافظة لرفع كفاءة منظومة التعليم بالمركز.

وعند مغادرة المحافظ مقر المدرسة، استوقفه عدد من المواطنين ، وتقدموا له بطلبات متنوعة وشكاوى تخص بعض الخدمات، حيث وجه المحافظ مكتب خدمة المواطنين بتسجيل الطلبات والتواصل مع الجهات المختصة لدراستها والتعامل معها في أسرع وقت ممكن، وفق اللوائح القانونية.