عيش الكيزر في المنزل.. أسرار الوصفة التقليدية والخطوات البسيطة

يعد العيش الكيزر من أقدم أنواع الخبز التي تشتهر بقوامها الطري وطعمها المميز مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن تجربة خبزية منزلية أصيلة كما يشترك فى العديد من المأكولات الخاصة للاطفال .

ولذلك إليكم طرق تحضير عيش الكيزر في المنزل بخطوات بسيطة ونكهات أصيلة تجذب محبي الخبزالتقليدي فإن هذه الوصفة تحافظ على التراث وتجمع بين النكهة الفريدة والقيمة الغذائية العالية في ان واحد.

نقدم لكم مقادير التحضير لعمل خبز الكيزر فى المنزل والتى تتمثل فى الاتى :

2 كوب دقيق، ملعقة صغيرة بيكنج بودر، 3 ملاعق كبيرة حليب بودرة، ملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة سكر،8 ملاعق كبيرة زيت ،نصف كوب ماء دافئ بالاضافة الى المكونات التالية والتى نضعها فى إناء آخر وهى 2 ملعقة صغيرة خميرة ،ملعقة كبيرة سكر ،نصف كوب ماء دافئ.

طريقة العمل والتحضير :

تبدأ طريقة التحضير بخلط المكونات الجافة في وعاء كبير حيث يتم خلط الدقيق مع الخميرة والملح ثم يضاف الماء الدافئ تدريجيًا مع العجن حتى تحصل على عجينة متماسكة وطرية وأوضحت الطاهية أن عملية العجن الجيدة وتعد من أسرار نجاح الوصفة إذ تساهم في توزيع الخميرة بشكل متساو داخل العجين مما يضمن تخمره بشكل صحيح.

وبعد انتهاء عملية العجن تغطى العجينة وتترك لتتخمر لمدة ساعة تقريبًا حتى يتضاعف حجمها وفي هذه الأثناء ثم يجهز الفرن وتسخنه على درجة حرارة مناسبة لخبز عيش الكيزروبعد انتهاء فترة التخمر تقسم العجينة إلى كرات صغيرة وتشكل إلى أقراص رقيقة ثم توضع على صينية مدهونة بالقليل من الزيت أو المرشوشة بالدقيق.

تخبز الأقراص في الفرن حتى يتحول لونها إلى الذهبي الفاتح ويكتسب القوام المطلوب حيث تظهر نتيجة خبز شهية تشبه تلك التي تقدم في المحلات التقليدية.

ويمكن تقديم عيش الكيزر ساخنًا مع إضافات مثل الجبن أو الزبدة أو حتى تناوله مع أطباق المقبلات مما يجعله وجبة متكاملة ترضي جميع الأذواق.

وفي الختام تعد هذه الوصفة فرصة رائعة للمحبين لتجربة صناعة الخبز في المنزل واستحضارعبق التراث الغذائي بطريقة عملية وسهلة مما يعزز من انتشارها بين الأجيال الجديدة المهتمة بإحياء تقاليد المطبخ الأصيل حيث تعد المخبوزات من الأشياء الضرورية التى لا تستغنى عنها أى أسرة خاصة على مائدة الإفطار والتى يمكن أن تقدميها لأطفالك بعملها فى المنزل بالطريقة البيتى.