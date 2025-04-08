الكونفدرالية.. بوجلبان يعقد مؤتمرا صحفيا لمباراته أمام سيمبا التنزاني

يعقد اليوم الثلاثاء، المؤتمر الصحفي للكابتن أنيس بوجلبان المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، كريم العراقي كابتن الفريق، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا على ستاد بنيامين مكابا - دار السلام بالعاصمة التنزانية.

ويتضمن المؤتمر، الرد على كافة التفاصيل الخاصة بمباراة المصري امام نظيره سيمبا التنزاني ، في مباراة إياب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ومضيفه فريق سيمبا التنزاني ، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر غدٍ الأربعاء على ستاد بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.

وكان قد تم عقد اجتماع تفصيلي للاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، وتم الاتفاق على أن يرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأصفر ، فيما سيرتدي فريق سيمبا الطاقم الأحمر الكامل وسيرتدي حارسه اللون البنفسجي.

ترأس الاجتماع مراقب المباراة الصومالي أمير عبدي بحضور مراقب الحكام الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، والمنسق العام للمباراة المغربي مصطفى سلاوي وكذلك الأوغندية فيفيان تيندو المنسق الأمني للمباراة ، بالإضافة إلى التنزاني نورس كليفورد تيندو المنسق الإعلامية للمباراة وأيضًا حكم الساحة البنيني ديجيندو لويس ، فيما مثل المصري في الاجتماع الكابتن/ محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتور / حسان بن صلاح الدين القمري طبيب الفريق والكابتن/ إبراهيم غانم، مسئول المهمات.