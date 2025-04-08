إحالة سائق نقل قتل آخر لخلاف على أولوية المرور بالمرج لمحكمة الجنايات

قررت نيابة المرج، إحالة سائق نقل لمحكمة الجنايات قتل اخر عقب نشوب مشاجرة بين الطرفين بسبب أولوية المرور في منطقة المرج.



وكان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ والفحص تبين حدوث مشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين سائق سيارة نقل وقائد سيارة آخرى حول أولوية المرور بدائرة القسم، فقام على إثرها الأخير بإلقاء حجر على الزجاج الأمامى لسيارة المجنى عليه نتج عن ذلك كسر الزجاج الأمامى، فقام المجنى عليه بالترجل من سيارته لمحاولة إستيقافه فإصطدم به ودهس المجني عليه ، والذي أودت بحياته ولقي مصرعه .



وعقب تقنين الإجراءات وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم مقيم دائرة القسم وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .