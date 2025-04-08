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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة سائق نقل قتل آخر لخلاف على أولوية المرور بالمرج لمحكمة الجنايات

ارشيفية
ارشيفية
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قررت نيابة المرج، إحالة سائق نقل لمحكمة الجنايات قتل اخر عقب نشوب مشاجرة بين الطرفين بسبب أولوية المرور في منطقة المرج.

وكان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ والفحص تبين حدوث مشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين سائق سيارة نقل وقائد سيارة آخرى حول أولوية المرور بدائرة القسم، فقام على إثرها الأخير بإلقاء حجر على الزجاج الأمامى لسيارة المجنى عليه نتج عن ذلك كسر الزجاج الأمامى، فقام المجنى عليه بالترجل من سيارته لمحاولة إستيقافه فإصطدم به ودهس المجني عليه ، والذي أودت بحياته ولقي مصرعه .

وعقب تقنين الإجراءات وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهم مقيم دائرة القسم وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

احالة سائق الطرفين القبض علي المتهم بمديرية أمن القاهرة سائق سيارة نقل