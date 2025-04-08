الكرملين: لا يمكن تجاهل الترسانات النووية للدول عند الحديث عن الحد من التسلح

أكد الكرملين، أنه لا يمكن تجاهل الترسانات النووية للدول الأخرى عند الحديث عن الحد من التسلح مع الولايات المتحدة.

وأوضح الكرملين، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، إنه من الصعب بدء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن مراقبة التسلح، وهناك حاجة إلى مستوى معين من الثقة، موضحًا أنه من الممكن إعادة بناء العلاقات واستعادة الثقة مع الولايات المتحدة فقط إذا توفرت إرادة لدى بوتين وترامب.

وتابع، أن روسيا والولايات المتحدة تبذلان جهودًا كبيرة لتطبيع علاقاتهما، مشيرًا إلى أن المحادثات الروسية الأمريكية المقبلة ستتم عبر وزارة الخارجية.