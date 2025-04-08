جامعة جنوب الوادي تنظم احتفالية يوم اليتيم

نظمت جامعة جنوب الوادي، في إطار أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وتحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة ، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، احتفالية بمناسبة يوم اليتيم، تأكيدًا على دورها المجتمعي والإنساني، وحرصًا منها على إدخال البهجة والسرور في قلوب الأطفال، وذلك بالتعاون مع مصنع اسمنت قنا وبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني ودور رعاية الأيتام.

وشهدت الاحتفالية تنظيم ورشة فنية بكلية التربية النوعية، بإشراف الدكتور عمرو عبد القادر عميد الكلية، والدكتورة بدرية حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث شارك الأطفال من مختلف دور الرعاية في أنشطة فنية وتفاعلية .

كما تضمن البرنامج عددًا من الألعاب الترويحية التي أُقيمت بصالة الألعاب الرياضية بالجامعة، بمشاركة طلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية، تحت إشراف الدكتور أشرف موسى عميد الكلية، والدكتور محمود لبيب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

واكد الدكتور عمرو عبد القادر عميد كلية التربية النوعية ان الاحتفالية تأكيدًا لقيم التكافل والتراحم و تجسيدًا لتوجه الجامعة نحو تعزيز الروابط بين الجامعة والمجتمع المحلي.

واكد الدكتور أشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية حرص الجامعة على تنظيم هذه الفاعلية كل عام وتسليط الضوء على أهمية مساندة الأيتام وتوفير كافة سبل الدعم إليهم ووجه الشكر لمصنع اسمنت قنا لرعاية هذه الفاعلية

ووجه المهندس سامح عوض مدير عام مصنع اسمنت قنا التحية للدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة ، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لرعايتهما للعديد من الأنشطة المجتمعية مشيرًا لحرص شركة قنا للإسمنت على المشاركة في هذه المناسبة واشاد بتنظيم الجامعة لهذه الفاعلية



واختتمت الفعاليات بتوزيع الهدايا على الأطفال



وشاركت في فعاليات الاحتفالية عدد من الجمعيات الأهلية، من بينها جمعية شباب الخير بنجع رجب بقوص، وجمعية الأمل للتنمية والتكنولوجيا بالترامسة، وجمعية تنمية المجتمع بفاو قبلي بدشنا، وجمعية تنمية الأسرة والبيئة بالدرب بنجع حمادي، وجمعية تنمية المجتمع بالقلعة بقفط، والجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب بالمراشدة بالوقف، وجمعية تنمية المجتمع بالهدايات بنقادة، وجمعية تنمية المجتمع بالعركي بفرشوط، وجمعية الشهيد وتنمية المجتمع بكوم يعقوب بأبوتشت، والجمعية الخيرية القبطية الأرثوذكسية بقنا.

شهد الفعاليات لفيف من اعضاء هيئة التدريس والدكتور محمود سيد مدير ادارة البيئة بمصنع قنا للإسمنت ،ومحمد انس دنقل العلاقات العامة الحكومية بالمصنع ، وحضور طلابي كبير