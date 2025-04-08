أحمد السقا يروج لفيلمه الجديد "أحمد وأحمد"

روج النجم أحمد السقا عبر حسابه الرسمى بموقع إنستجرام لفيلمه الجديد "أحمد وأحمد"، حيث نشر بوستر الفيلم الذى تم طرحه مؤخرا والذى يتصدره هو والفنان أحمد فهمى وعلق عليه "جاهز يا أحمد".

فيلم احمد واحمد من المقرر طرحه فى موسم الصيف الجارى وهو من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف أحمد درويش وأحمد عبد الله سامي وإشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي

يتصدر البوستر النجمان أحمد السقا وأحمد فهمى، وسط أجواء تجمع بين الأكشن والكوميديا، حيث ظهر النجمين وهما على الزجاج الأمامي لسيارة ووجهما ملتصق به.

تدور احداث الفيلم فى جو من الاثارة والاكشن حيث يجسد أحمد السقا شخصية خال أحمد فهمي، فيما يجسد الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان سويًا وسط العديد من المواقف الكوميدية والأزمات.

فيلم أحمد واحمد من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح وآخرين.

يذكر ان احمد السقا شارك خلال المارثون الدرامى الرمضانى 2025 فى مسلسل العتاولة الجزء الثانى وشاركه البطولة باسم سمرة وخالد لطفى وزينه زفيفى عبده بينما حل الفنان احمد فهمى ضيفا على رامز جلال خلال برنامجه الرمضانى 2025 “رامز ايلون مصر ”