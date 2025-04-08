مستوطنون إسرائيليون يحرقون قاعة أفراح ويخطون شعارات عنصرية على جدرانها بالضفة الغربية

أضرم مستوطنون النار في قاعة أفراح وخطوا شعارات عنصرية معادية للعرب في بلدة بديا غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الثلاثاء.



وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن مستوطنين تسللوا إلى أطراف بلدة بديا، وأحرقوا قاعة أفراح "فلورا"، وخطوا شعارات تحريضية، من بينها "الموت للعرب".



ويعتبر عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين أمرا روتينيا في الضفة الغربية، ونادرا ما يتم مقاضاة مرتكبيه من قبل السلطات الإسرائيلية.



وتشمل هذه الاعتداءات حرق الممتلكات والمساجد وإلقاء الحجارة وتدمير المحاصيل وأشجار الزيتون والهجمات على المنازل الضعيفة.



يعيش ما بين 500 ألف و600 ألف إسرائيلي في مستوطنات في مختلف أنحاء القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية، في انتهاك للقانون الدولي.