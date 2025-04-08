محافظ الشرقية يوجه رؤساء المراكز والمدن بالإزالة الفورية لحالات البناء المخالف

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة، برصد أي محاولات للبناء علي الأراضي الزراعية و أملاك الدولة أو إستكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية وإزالتها فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية برئاسة يسري راشد رئيس المركز من تنفيذ حالة تعدي على مساحة إجمالية ١٧٥ متر مربع بالوحدة المحلية بكفور نجم عبارة عن حفر سملات عادية بباطن الأرض الزراعية تمهيداً للبناء عليها وتم ردم الحفر حتى منسوب سطح الأرض إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

قدم الأهالي الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على التصدى لمحاولات البناء المخالف وإنفاذ القانون على المخالفين حفاظًا على حقوق الدولة والمواطنين .

وناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114 او الإتصال على الخطوط الأرضية التالية :

055/2303693

055/2312540

055/2314004