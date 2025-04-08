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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 25 فلسطينيا في غارات جوية على غزة خلال الليل

غزة
غزة
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أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة ليلة أمس وحتى صباح الثلاثاء عن استشهاد 25 شخصا على الأقل، بينهم ثمانية أطفال وخمس نساء، وفقا لمصادر طبية فلسطينية.

وأسفرت غارة على منزل في مدينة دير البلح وسط القطاع عن استشهاد 11 شخصا بينهم خمسة أطفال لا يتجاوز عمرهم عامين، بحسب مستشفى شهداء الأقصى الذي استقبل الجثث.

وأضافت أن أربعة أشخاص آخرين استشهدوا في غارة منفصلة أصابت منزلا في دير البلح.

وأدت غارة أخرى على بلدة بيت لاهيا شمال غزة إلى تدمير منزل واستشهاد عائلة مكونة من سبعة أفراد، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة إن غارة منفصلة أصابت مجموعة من الأشخاص في منطقة مفتوحة شمال غرب مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص، بينهم شخص كان يخطط للزواج الأسبوع المقبل.
 

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