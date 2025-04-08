الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تعلن ترتيبات صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

تعلن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عن ترتيبات خاصة لصلوات الجمعة العظيمة يوم 18 أبريل 2025م في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ،و تم التواصل مع الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، ومطارنة وأساقفة إيبارشيات القاهرة الكبرى لترشيح عدد من أبناء كنائس كل قطاع للمشاركة في الصلوات.

توجد دعوات خاصة لحضور صلوات الجمعة العظيمة، بالإضافة إلى دعوات أخرى لحضور قداس عيد القيامة ،ويمكن الحصول على دعوات الحضور من الكنيسة التابع لها المؤمن أو من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

لا توجد أماكن لانتظار السيارات داخل فناء الكاتدرائية، لذا ينصح بالبحث عن أماكن خارجية ، وغير مسموح للمشاركين في الصلوات (كهنة، شمامسة، شعب) باصطحاب أي أشخاص لا يحملون بطاقة الدعوة.

خدمة الشماسية ستكون مقتصرة على خورس الكلية الإكليريكية فقط، ولن يتم قبول أي استثناءات.

يرجى التعاون مع خدام الكشافة والالتزام بتوجيهاتهم عند الدخول والخروج، وأثناء الصلوات داخل الكاتدرائية.

كما ينصح بعدم الحضور لأولئك الذين يعانون من أي أعراض مرضية، حتى وإن كانت خفيفة، حفاظًا على سلامة الجميع.

وستفتح أبواب الكاتدرائية اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا يوم الجمعة العظيمة، ولن يُسمح بالدخول قبل هذا الموعد.

دخول المصلين سيكون من بوابة رقم 1 المطلة على شارع رمسيس.

تتمنى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن تعم بركات آلام المسيح على جميع المؤمنين، وأن تكون هذه الأيام المقدسة مناسبة لتجديد الإيمان والروحانية.