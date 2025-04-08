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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدًا.. ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في دورته الـ21 بالأعلى للثقافة

ملتقى الشارقة التكريم
ملتقى الشارقة التكريم الثقافي
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يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بإشراف الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة حفل التكريم الذي يقيمه ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي؛ لكل من الدكتورة اعتدال عثمان، والأديب شوقي بدر يوسف، والدكتور صلاح السروي، والأديب عزت القمحاوي، تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وبحضور ورعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وذلك في تمام الحادية عشرة صباح غدٍ الأربعاء الموافق ٩ أبريل 2025، بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

وتحل هذه المبادرة للمرة السادسة بعد أن تم تكريم سبعة عشر أديبًا مصريًّا خلال الأعوام الأربعة الماضية، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية والمجلس الأعلى للثقافة.

وتأتي فعاليات التكريم بحضور عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، و محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة وحشد كبير من المبدعين والمثقفين المصريين ووسائل الإعلام المختلفة.

وجدير بالذكر أن الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة استقبل صباح اليوم الخميس وفد دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، وعلى رأس الوفد  عبد الله العويس، ورفقته  محمد إبراهيم القصير. 

وقد أشاد العويس بدور مصر الثقافي السباق على مر السنين، ملمحًا إلى التاريخ الزاخر من التعاون بين البلدين، وطامحًا في استمرار التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في جميع المجالات، لا سيما المجال الثقافي.

أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الأمين العام للمجلس الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الأمين العام للمجلس الأعلى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المجلس الأعلى للثقافة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي جمهورية مصر العربية سلطان بن محمد القاسمي صلاح السروي للمجلس الأعلى للثقافة ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي