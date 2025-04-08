محافظ الشرقية يؤكد أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣ / ٢٠٣٠ م، والتي تعمل على تنمية الأسرة المصرية والإرتقاء بجودة حياة المواطن وبناء الإنسان، من خلال ضبط معدلات النمو السكانى المتسارعة وتحسين الخصائص السكانية والبيئية، وسد فجوات التنمية وذلك من خلال تفعيل الأنشطة والفعاليات التى تنفذها وحدات السكان بالمحافظات.

أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة للتغلب على ما يعوق جهود التنمية من نمو سكاني و وجود فجوات تنموية بين المناطق الجغرافية بعضها البعض أو بين الذكور والإناث ، كذلك رفع الوعى لدى القاطنين فى أماكن المشكلات وإجراءات حلها ، لافتةً إلى ضرورة عقد الندوات والاجتماعات الشهرية وإطلاق القوافل الطبية والدينية للحد من الآثار السلبية للمشكلة السكانية وتحقيق هدف الدولة فى تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.

واستعرضت ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالديوان العام، مجهودات الوحدة خلال شهر مارس الماضي والتي تمثلت في تنظيم ومتابعة تنفيذ ١٦ ندوة إرشادية بمدارس الزقازيق المختلفة ضمن مبادرة رواد النيل والتي أطلقها البنك المركزي والبنك الأهلي وذلك لوضع حلول لمشكلة البطالة وتحويل الأفكار الابتكارية للشباب إلي مشروعات قابلة للتنفيذ.

وندوات دينية عن فضائل شهر رمضان بقرى( الأسدية - طويحر - العباسة ) بأبو حماد

وندوة تثقيفية عن حب وإتقان العمل بقريه الحلمية و قصر الثقافة بأبو حماد

وندوات تثقيفية عن( المغالاة في المهو ر- غياب القدوة واحترام الآخ ر- التخلص من العادات السيئة وكيفية الحفاظ على الأخلاق الحميدة ) بقري صافور و قرموط صهبرة والعصايد بديرب نجم

كما تم تنظيم ندوات دينية عن ( فضائل شهر رمضان - أهمية الصيام في حياة المؤمن) بقري قرموط صهبرة وبهنيا بديرب نجم .

وقافلة تنظيم الأسرة وأهميتها بقرية كفر الشرابية كذلك ندوة دينية عن فضل شهر رمضان وأحكام الصيام بمركز شباب كفر إبراش بمشتول السوق.

والقافله الطبية بقرية قرملة ببلبيس

وندوات تثقيفية عن وسائل تنظيم الأسرة بقري( كفر إبراهيم - إنشاص الرمل - البلاشون - العدلية ) ببلبيس

وندوة إرشادية عن مرض الفاشيولا وأعراضه على الانسان والحيوان بكفر ايوب ببلبيس

وإستيفاء الاستمارة الخاصة بتنظيم الأسرة ببلبيس

وندوة دينية عن الصلح بين الناس وزكاة رمضان بكفر ابراهيم ببلبيس .

وندوات دينية عن فضل العبادات بشهر رمضان بقري (الصنافين - ملامس- شلشلمون- سنهوت) بمنيا القمح.

وندوة توعوية عن الترابط الأسري كذلك ندوات دينية عن فضائل شهر رمضان وخواتمه والمستحقين لزكاة الفطر بمكتبة مصر العامة( واحة أمان ) بفاقوس .

وقافله طبية مدعمة بالوحدة المتنقلة (مامو جرام ) بفاقوس .

وانطلاق المبادرة الرئاسية(عيون أطفالنا مستقبلنا ) بفاقوس.

كما تم منح المحاضرين بمديرية الشباب والرياضة شهادات تقدير مقدمة من محافظة الشرقية وذلك لمجهوداتهم خلال تقديم المحاضرات الخاصة بمبادرتي تحدث معه وحلها في تدويرها.