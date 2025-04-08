الكرملين: روسيا ترحب بالاتصالات الأمريكية الإيرانية

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم /الثلاثاء/، إن روسيا ترحب بلا شك بالاتصالات المزمع إجراؤها بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان، بهدف تهدئة التوتر بشأن الملف النووي الإيراني.

وأضاف بيسكوف- في تصريحات للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو تؤيد بدء المفاوضات- "بلا شك"، وقال: "لقد أكدنا مرارا وتكرارا دعمنا لتسوية الملف الإيراني بالوسائل السياسية والدبلوماسية. وإذا كان هذا صحيحا، فلا يسعنا إلا الترحيب به".

وأوضح بيسكوف- وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "نعلم أن هناك اتصالات مباشرة وغير مباشرة مخطط لها في عمان. وبالطبع، لا يسعنا إلا الترحيب بها، لأنها قد تؤدي إلى تهدئة التوترات حول إيران".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، الليلة الماضية، أنه وجه رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، يعرض فيها إجراء محادثات بشأن البرنامج النووي. وأفادت وسائل إعلام بأنه بعد تبادل الرسائل، اتفق الجانبان على عقد الجولة الأولى من المحادثات في عُمان في 12 أبريل.