من مستشفى العريش.. رسالة إنسانية من السيسي وماكرون للعالم لوقف الحرب على غزة

زارالرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مستشفى العريش العام للاطمئنان على المصابين الفلسطينيين.

وتفقدا الرئيسان خلال الزيارة عدد من أقسام المستشفى بجانب زيارة المرضي الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في المستشفى فضلا عن متابعة سير العمل في الأطمئنان على الحالات الصحية للجرحى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم حيث لم تقتصر الجهود على تقديم الرعاية الطبية للمصابين فقط، بل شملت أيضا توفير الخدمات اللازمة لمرافقي الجرحى الفلسطينيين حيث تم توفير أماكن إقامة مناسبة وتقديم الدعم اللوجستي لهم لضمان راحتهم خلال فترة علاج ذويهم.

رسالة إنسانية

وتعد زيارة الرئيسان السيسي وماكرون إلى مستشفى العريش العام للاطمئنان على المصابين الفلسطينيين رسالة إنسانية لوقف إطلاق النار بشكل عاجل فى قطاع غزة والتأكيد على ضرورة استئناف الوصول الكامل لتقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين على الفور.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء في زيارة تاريخية.

ومن جانبه قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء إن شوارع شمال سيناء تحولت إلى ساحات احتفالية تشبه أجواء العيد، استعدادا لزيارة الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم حيث عبر الأهالي عن اعتزازهم بهذه الزيارة التي تحمل في طياتها رسائل سياسية ذات أبعاد مؤثرة.

وأضاف مجاور أن هذه الزيارة ستسهم في تحولات سياسية بارزة أبرزها الدفع نحو وقف إطلاق النار موضحا أن المواطنين أبدوا استعدادهم التام لدعم أي خطوة تعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.