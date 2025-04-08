المفوضية الأوروبية: نرغب في التفاوض مع نظرائنا الأمريكيين لتجنب فرض رسوم جمركية

صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أولوف جيل، اليوم الثلاثاء، بأن الاتحاد الأوروبي يرغب في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية لتجنب فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الأوروبية، مؤكدا أن المفوضية تسعى لإيجاد حل لهذه الأزمة دون تصعيد إضافي.

وأضاف المتحدث في تصريحاته، أن الاتحاد الأوروبي ليس هو من تسبب في الوضع الراهن، بل أن المفوضية تعمل جاهدة على معالجة التحديات الحالية والتوصل إلى تفاهم مشترك مع الشركاء الأمريكيين.

وفي سياق متصل، أفاد المتحدث بأن المفوضية الأوروبية قد أعدت ردها الأولي على الرسوم الجمركية الأمريكية التي تم فرضها على واردات الصلب والألمنيوم، والتي شكلت مصدر قلق واسع على مستوى التجارة الدولية.

الجدير بالذكر أن هذه التصريحات تأتي في وقت حساس، حيث يواصل الطرفان تبادل الرسوم الجمركية والتهديدات بشأن الإجراءات التجارية، مما يزيد من توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في هذا المجال.