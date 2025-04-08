محمد عدوية يتذكر والده بكلام مؤثر: "حاجات كتير افتقدتها من بعدك"

نشر المطرب محمد عدوية عبرصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك كلمات مؤثرة يتذكر بها والده الفنان الراحل احمد عدوية، قائلا: "من أصعب اللحظات المرعبة اللى عدت عليا فى حياتى بعد ما دفنا الأستاذ أحمد عدوية وخدنا العزاء، أنا فعلا كنت حاسس أحاسيس غريبة والناس وأصدقائى وحبايبنا بيسلموا على أنا فى الوقت ده لا سامع ولا حاسس بأى حد حواليا وخمس آلاف فكرة بتيجى فى دماغى".

وأضاف: "وأقول لنفسى هوا معقولة كدة خلاص هروح البيت مش هلاقيه زى كل مرة قاعد مستنينى ويعملى من النسكافيه اللى هوا بيحبه ونفضل نتكلم ونهزر ونضحك حاجات كتير افتقدتها من بعدك يا أستاذى، ربنا يرحمك يا بابا أنت وأمى يارب ربنا يرحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين يارب العالمين".

ويذكر أن الفنان احمد عدوية ولد في محافظة المنيا، بتاريخ 26 يونيو 1945 كان والده تاجر مواشي وكان ترتيبه في الأسرة قبل الأخير حيث كان له 14 أخ وأخت و بدأ الغناء عام 1969 في شارع (محمد علي) في مقهى (الآلاتية). حيث كان يقوم بالغناء في الأفراح والحفلات جاءته الشهرة في عام 1972. وتوفي 29 ديسمبر 2024

احمد عدوية اسمه بالكامل أحمد محمد مرسي العدوي الشهير بـأحمد عدوية وهو مغني شعبي مصري شهير، يعتبر من أهم المغنيين الشعبيين في فترة السبعينات من القرن العشرين، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاؤوا بعده مثل حكيم. قام أيضاً بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة.

والكثير ممن يعتبرون من عمالقة الموسيقى العربية في زمنه قد مدحوا صوته مثل محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ بل وقد وصل الأمر أنه في إحدى الحفلات الخاصة غنى عبد الحليم حافظ أغنية عدوية «السح الدح إمبو» وغنّى عدوية أغنية عبد الحليم حافظ «خسارة خسارة».

من أهم أغانيه “بنت السلطان وزحمة يا دنيا زحمة والسح الدح امبو” و"سلامتها أم حسن "وحبة فوق وكله على كله

سيب وأنا أسيب وكركشنجي و"راحو الحبايب و"زحمة يا دنيا مش زحمة وشارك عدوية في أكثر من 27 فيلم مصري منها أنا المجنون والبنات عايزه إيه.