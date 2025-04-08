شورية البروكلى.. وصفة مغذية تجمع بين النكهة والصحة

تعد شوربة البروكلى، من أهم الوصفات المميزة التى تعزز الصحة العامة لكونها مليئة بالفؤائد والفيتامينات، بالاضافة الى مذقها الشهى ولذلك نقدم لكم طرق العمل والتحضير الخاصة بشوربة البروكلى بالجبنة لتقديمها على سفرتك اليوم .

طريقة جديدة ومميزة لتحضير شوربة البروكلي بالجبنة التي لاقت استحسان عشاق المأكولات الصحية واللذيذة على حد سواء في عالم الطهي، فإن هذه الوصفة تجمع بين النكهة الغنية والقيمة الغذائية العالية في طبق واحد يقدم كخيار مثالي للغداء أو العشاء.

ولذلك نقدم لك اليوم وصفة رائعة ولذيذة لشوربة البروكلى بالجبن، نظراً لمذاقها الشهى وايضا كونها مليئة بالفائدة الغذائية ولذلك اليكم الخطوات فى السطور التالية.

بدأت طريقة التحضير بتسخين قدر مناسب على نار متوسطة، حيث يذوب مقدار من الزبدة ليضاف إليها البصل المفروم ناعماً والثوم المهروس مما يضفي على الطبق قاعدة عطرية رائعة وبعد أن يصبح البصل شفافاً يتم إضافة الدقيق وتقليبه مع مكونات القدر حتى يتحول لونه إلى ذهبي فاتح وهي خطوة أساسية لإعداد الرو الذي يساهم في سماكة الشوربة ثم يضاف تدريجيًا الحليب إلى الخليط مع التحريك المستمر لتفادي تكون أي تكتلات ثم يدمج المرق سواء كان من الدجاج أو الخضار للحصول على قوام متجانس.

وبعد ذلك تضاف زهرات البروكلي إلى الخليط ويترك المزيج على نار هادئة لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة حتى ينضج البروكلي تمامًا مما يسمح بتحرير العناصر الغذائية والنكهات الفريدة.

ويمكن استخدام الخلاط اليدوي، في هذه المرحلة لمن يرغب في الحصول على شوربة كريمية ناعمة خلط المكونات حتى الوصول إلى القوام المطلوب.

وفي النهاية تضاف الجبنة الشيدر المبشورة إلى الشوربة ويتم التحريك حتى تذوب تماماً مع الخليط مع تتبيلها بالملح والفلفل وربشة خفيفة من جوزة الطيب.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الوصفة ليست فقط لذيذة بل تحمل فوائد غذائية جمة بفضل احتوائها على البروكلي الغني بالفيتامينات والجبنة التي توفر البروتين والكالسيوم، وأن مثل هذه الوصفات تعد خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن وجبات متكاملة تجمع بين النكهة والصحة مما يعزز من انتشارها في المجتمعات العربية والمهتمين بالطبخ المنزلي المبتكر.