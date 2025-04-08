بريطانيا: كل الخيارات للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية مطروحة على الطاولة

أكدت وزيرة الخزانة البريطانية؛ راتشيل ريفز، أن الحكومة البريطانية تدرس كافة الخيارات المتاحة للرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض السلع البريطانية.

وفي تصريح لها، شددت الوزيرة على أن المملكة المتحدة تأخذ التحديات التجارية بجدية، وأن "كل الخيارات" لمواجهة هذه الرسوم التي صدق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيد النظر.

وأضافت الوزيرة: "أي حرب تجارية لن تصب في مصلحة أي طرف، ومن المهم أن نستمر في التفاوض مع واشنطن للوصول إلى حلول تضمن حماية مصالحنا التجارية والاقتصادية".

كما لفتت إلى أن المملكة المتحدة ملتزمة بالحوار البناء مع الولايات المتحدة بهدف تجنب التصعيد التجاري.

وفي سياق متصل، أفادت وزيرة الخزانة بأن الحكومة البريطانية تعمل أيضًا مع المسؤولين الأمريكيين من أجل إلغاء القيود الجمركية وغير الجمركية المفروضة على التجارة بين البلدين، وذلك لتسهيل التدفقات التجارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وقالت الوزيرة: "نأمل أن تؤدي المحادثات إلى توافق يحقق الفائدة للطرفين ويسهم في تعزيز التعاون التجاري بيننا".