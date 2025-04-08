ads
الثلاثاء 08 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بريطانيا: كل الخيارات للرد على الرسوم الجمركية الأمريكية مطروحة على الطاولة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت وزيرة الخزانة البريطانية؛ راتشيل ريفز، أن الحكومة البريطانية تدرس كافة الخيارات المتاحة للرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على بعض السلع البريطانية.

 وفي تصريح لها، شددت الوزيرة على أن المملكة المتحدة تأخذ التحديات التجارية بجدية، وأن "كل الخيارات" لمواجهة هذه الرسوم التي صدق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيد النظر.

وأضافت الوزيرة: "أي حرب تجارية لن تصب في مصلحة أي طرف، ومن المهم أن نستمر في التفاوض مع واشنطن للوصول إلى حلول تضمن حماية مصالحنا التجارية والاقتصادية".

كما لفتت إلى أن المملكة المتحدة ملتزمة بالحوار البناء مع الولايات المتحدة بهدف تجنب التصعيد التجاري.

وفي سياق متصل، أفادت وزيرة الخزانة بأن الحكومة البريطانية تعمل أيضًا مع المسؤولين الأمريكيين من أجل إلغاء القيود الجمركية وغير الجمركية المفروضة على التجارة بين البلدين، وذلك لتسهيل التدفقات التجارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

وقالت الوزيرة: "نأمل أن تؤدي المحادثات إلى توافق يحقق الفائدة للطرفين ويسهم في تعزيز التعاون التجاري بيننا".

وزيرة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز الحكومة البريطانية الرسوم الجمركية الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب