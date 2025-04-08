وزير الدفاع الأمريكي: بدأنا حملة مكثفة ضد الحوثيين في اليمن

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن الحملة العسكرية الأمريكية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن بدأت للتو، لإنهاء التواجد الحوثي في المنطقة.



وبدأت الولايات المتحدة الشهر الماضي حملة ضربات ضد الجماعة المتمردة التي تسيطر على جزء كبير من اليمن وأحدثت الفوضى في التجارة الدولية من خلال مهاجمة السفن التي تعبر البحر الأحمر.



وقال هيجسيث للصحفيين في المكتب البيضاوي: "سواء كان الأمر يتعلق بمرافق تحت الأرض، أو تصنيع أسلحة، أو مخابئ، أو قوات في العراء، أو أصول دفاع جوي، فإننا لن نتراجع وسوف نصبح أكثر حزما حتى يعلن الحوثيون أنهم سيتوقفون عن إطلاق النار على سفننا " .



وأضاف: "لقد كانت الأسابيع الثلاثة الماضية سيئة بالنسبة للحوثيين، والأمور على وشك أن تزداد سوءًا".



وقال هيجسيث إن الحملة الأميركية ضد الحوثيين كانت "مدمرة"، وقال مسؤولون إن حملة القصف نجحت في ضرب القيادة العسكرية الحوثية.



وكانت الضربات محور فضيحة بعد الكشف عن أن كبار المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم هيجسيث، كانوا يناقشونها في الوقت الحقيقي على تطبيق الرسائل المشفرة سيجنال، دون أن يكونوا على علم بأن صحفيا قد أضيف عن طريق الخطأ إلى مجموعة الدردشة.



في نهاية الأسبوع، استمرت الحملة الأمريكية بشن غارات قرب العاصمة صنعاء. وأسفرت الغارات عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وفقًا للحوثيين.