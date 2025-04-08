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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سيناتور ديمقراطي: تصريحات ترامب ونتنياهو حول إخلاء غزة لا تحمل طابعًا طوعيًا

أرشيفية
أرشيفية
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أكد السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، أن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول خطتهما تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لا يحمل أي طابع طوعي.

 واعتبر فان هولين في تصريحاته أن هذه الخطة تعني ترحيلاً قسرياً لنحو مليوني فلسطيني يعيشون في غزة.

وأضاف فان هولين، أن الخطة المقترحة تتجاهل حقوق الإنسان وتعرض حياة الفلسطينيين للخطر، مؤكداً أنه لا يمكن السماح بأي تحرك قد يؤدي إلى إجبار هذا العدد الكبير من الأشخاص على مغادرة ديارهم بالقوة.

وفيما يتعلق بالتمويل، شدد فان هولين على ضرورة ألا يكون لدافعي الضرائب الأمريكيين أي علاقة بخطة ترمب ونتنياهو، مشيراً إلى أن دعم الولايات المتحدة لأي خطة تهدد حقوق الفلسطينيين يعد أمراً غير مقبول.

تصريحات فان هولين تأتي في وقت حساس يشهد فيه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي توتراً متزايداً، ويعكس رفضاً واسعاً بين الأوساط السياسية الأمريكية والدولية لأي مبادرة قد تزيد من معاناة المدنيين الفلسطينيين.

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