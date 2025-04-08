بالفيديو.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الحالة الجوية

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر اليوم الثلاثاء، بمنخفض صحراوي سريع قادم من الصحراء الغربية، ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

وأضاف"القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن المنخفض الصحراوي مصحوب برياح نشطة تتجاوز سرعتها 40-45 كم/س، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة خاصة في مدن القناة وسيناء والسواحل الشمالية ومحافظات الصعيد.

وتابع، أن الأجواء غير المستقرة ستبدأ في التحسن مع نهاية اليوم، حيث تهدأ سرعة الرياح تدريجيًا وتقل فرص العواصف الترابية، موضحًا أن خرائط الطقس تشير إلى تحسن كبير في الأحوال الجوية بدءًا من الغد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يتراوح بين 7-8 درجات مئوية، لتعود إلى معدلاتها الطبيعية.

وأردف، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن استمرار تحسن الأجواء سيكون خلال يومي الخميس والجمعة، مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة لتصبح أقل من المعدلات الطبيعية، مصحوبة بإحساس بالبرودة خلال ساعات الليل، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من شمال البلاد.