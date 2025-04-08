عراقجي: محادثات إيران مع أمريكا تبدأ في سلطنة عمان السبت

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة ستُعقد في سلطنة عمان يوم السبت، وذلك بعد ساعات من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مناقشات "مباشرة" ستُجرى.



ومنذ أن أرسل ترامب، رسالة في أوائل مارس إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي لاقتراح إجراء محادثات، كانت هناك خلافات حول ما إذا كانت المناقشات ستكون مباشرة أم لا.



وقد أعرب خامنئي، الذي يملك السلطة النهائية في مسائل السياسة الخارجية، مرارا وتكرارا عن معارضته لإجراء محادثات مباشرة مع إدارة ترامب، التي يلقي عليها باللوم في انهيار الاتفاق النووي لعام 2015.



في إعلان مفاجئ أمس الاثنين، صرّح ترامب بأن واشنطن وطهران على أهبة الاستعداد لبدء محادثات مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني، دون تحديد مكانها. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الزائر بنيامين نتنياهو: "نجري محادثات مباشرة مع إيران، وقد بدأت. ستُعقد يوم السبت. لدينا اجتماع مهم للغاية، وسنرى ما يمكن أن يحدث".



في حين أكد عراقجي موعد ومكان المحادثات، أصرّ على أنها ستكون غير مباشرة. وقال في برنامج "إكس": "إنها فرصة بقدر ما هي اختبار. الكرة في ملعب أمريكا".



لعبت عُمان، التي تربطها علاقات جيدة بكل من الولايات المتحدة وإيران، دورًا هامًا كمحاور رئيسي بين الخصمين الجيوسياسيين. ولم تُعلّق على المحادثات المُرتقبة.