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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي وماكرون يتفقدان مستشفى العريش العام ويطمئنان على المصابين الفلسطينيين

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
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وصل الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مستشفى العريش العام للاطمئنان على المصابين الفلسطينيين.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء في زيارة تاريخية. 

ومن جانبه قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إن شوارع شمال سيناء تحولت إلى ساحات احتفالية تشبه أجواء العيد، استعدادا لزيارة الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، حيث عبّر الأهالي عن اعتزازهم بهذه الزيارة التي تحمل في طياتها رسائل سياسية ذات أبعاد مؤثرة.

وأضاف مجاور أن هذه الزيارة ستسهم في تحولات سياسية بارزة أبرزها الدفع نحو وقف إطلاق النار، موضحا أن المواطنين أبدوا استعدادهم التام لدعم أي خطوة تعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأوضح أن الزيارة لا تقتصر على الطابع الاحتفالي فحسب بل تحمل معها بعدًا إنسانيًا إذ سيتوجه الرئيس السيسي برفقة نظيره الفرنسي إلى مستشفى العريش العام للاطمئنان على المصابين الفلسطينيين قبل أن يعقد لقاء موسعا مع ممثلي المنظمات الإنسانية ليختتم جولته بتفقد مخازن الهلال الأحمر والتعرف على آلية تدفق المساعدات إلى غزة. 
 

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