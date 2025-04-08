الأمم المتحدة ترحب بالمحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا

رحب الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بإجراء محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة السبت المقبل في سلطنة عمان.

وقال دوجاريك - حسبما أورد الموقع الرسمي للأمم المتحدة - "نأمل أن تستغل تلك الفرصة، باستخدام بلد آخر كوسيط، كوسيلة للتخفيف من حدة التوترات"، معربا أيضًا عن قلقه إزاء التوترات المتزايدة في الخليج العربي وبين الولايات المتحدة وإيران.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم /الثلاثاء/ إن طهران ستجري محادثات غير مباشرة رفيعة المستوى مع واشنطن في عمان، مضيفًا "ستكون بمثابة فرصة واختبار.. الكرة في ملعب أمريكا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 7 مارس الماضي أنه أرسل خطابًا إلى إيران داعيًا إياها لإجراء مفاوضات نووية، وردت إيران في وقت لاحق برفض إجراء محادثات مباشرة مع أمريكا بسبب نهجها المتناقض ولكنها مستعدة لإجراء محادثات غير مباشرة.