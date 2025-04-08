بعد فصل التيار الكهربي عنها.. عودة لأكبر مدينة ملاهي للعمل في دمياط

أعلنت ملاهي علي بابا اكبر مدينة ملاهي في محافظة دمياط عن وجود مكان بديل استجابة لاهالي مدينتي دمياط ودمياط الجديدة بعد ان تم غلق اكبر مدينة ملاهي في دمياط خلال ايام هي. الفطر وفصل المرافق عنها حيث تم فصل التيار الكهربي عنها لتتحول إلى مدينة اشباح والتي تعد الأكبر في المحافظة حيث يرتادها أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة كتقليد دائم في الاعياد، حيث أعلن مجلس إدارة المدينة الترفيهية إيجاد بديل قريبًا بناء على مطالب أهالي المحافظة.

وأكدت إدارة الملاهي في بيان صحفي لها إن محافظة دمياط بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار ولا يستطيع أحد كبح الاستثمارات بها، وأن مطالب أهلي دمياط في وجود متنفس ترفيهي على مستوى عالٍ من الأمان والخدمات سوف يتحقق.

وقال مجلس إدارة المدينة الترفيهية إن عودة العمل بالمدينة الجديدة سيكون خلال 60 يوما بتاريخ 10/ 6/ 2025.

وكانت حالة من الغضب قد سادت بسبب فصل المرافق عن ملاهي علي بابا في مدينة دمياط الجديدة حيث يقول علي جلال احد موظفي الإدارة بالمكان ان المكان هو الأكثر رواجا ويزيد الإقبال عليها حيث انه على الرغم من المدينة أبوابها مغلقة من اكثر من اسبوع إلا انه يوميا ياتي اليها اطفال وأسر يسألون عن مواعيد التشغيل ويعودون مرة أخرى

واكمل أن المدينة بها العاب مختلفة عن مثيلاتها في مدن الملاهي الأخرى وهو ما يجعل الإقبال عليها متزايد وضخم وهو ما افتقدته المدينة خلال عيد الفطر هذا العام .

وطالب الأهالي والموظفين والعمال جهاز تنمية دمباط الجديدة بالتراجع عن القرار وإعادة تشغيل المكان مره أخرى وسداد اي أموال مطلوبة حيث ان الإدارة لا تمانع سداد المطلوب كمثيلاتها في مدينة دمياط الجديده حيث ان تم تسعير ارض الملاهى بارقام جزافيه لاتمت الواقع بصله وتعسفيه.