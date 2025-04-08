بالفيديو.. محافظ شمال سيناء: الاحتفالات في شوارع المحافظة تشبه الأعياد

قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن المواطنين في المحافظة يحتفلون بشكل عارم بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرًا إلى أن الاحتفالات في الشوارع تشبه احتفالات العيد، معربًا عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة الهامة.

وأضاف "مجاور" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن محافظة شمال سيناء، تتزين في أبهى صورها، معبرًا عن شكره وتقديره لرجال الأمن على جهودهم في تأمين هذه الفعالية الكبرى، موضحًا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعد أول رئيس دولة أوروبية يزور محافظة شمال سيناء.

وتابع، أن هذه الزيارة ستترك مردودًا سياسيًا كبيرًا، من شأنه أن يسهم في تحقيق انفراجة في وقف إطلاق النار، كما ستعزز من العلاقات بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات، موضحًا أن الأهالي في شمال سيناء سعداء للغاية بالزيارة، حيث عبّر العديد من المواطنين عن استعدادهم الكامل للمشاركة في أي فعالية تتعلق بهذه المناسبة.

وأردف، محافظ شمال سيناء، أن معنويات الناس مرتفعة بشكل كبير، متوجهين بالشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بمنطقتهم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي، خلال زيارته الحالية لشمال سيناء، سيتوجه برفقة الرئيس الفرنسي إلى مستشفى العريش العام لزيارة المصابين الفلسطينيين، الذين تم نقلهم إلى مصر لتلقي العلاج.