وزير الصحة البريطاني: تعريفات ترامب قد تضرب إمدادات الدواء في المملكة المتحدة

قال وزير الصحة البريطاني، ويس ستريتنج اليوم /الثلاثاء/ إن التعريفات الجمركية الأمريكية يمكن أن تؤثر سلبًا على إمدادات الأدوية في المملكة المتحدة.

وأضاف ستريتنج - في تصريحات أوردتها صحيفة (الجارديان) البريطانية - أن حالة الفوضى التي تسببها المخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية قد تعطل إمدادات الدواء.

وأوضح وزير الصحة البريطاني أن قطاع الدواء يواجه تحديات فيما يتعلق بالتصنيع والتوزيع وأن فرض تعريفات جمركية سيضع مزيدًا من التحديات.

وأكد ستريتنج أن بريطانيا تراقب الوضع باستمرار وعن كثب لمحاولة إدخال الأدوية إلى البلاد والتأكد من توفرها وإظهار بعض المرونة فيما يتعلق بكيفية صرف الأدوية والتعامل مع نقصها.

وأشار إلى أن النهج الذي يتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعريفات يأتي ردًا على "سلبيات العولمة"، وبالأخص تراجع التصنيع الذي تشعر به بعض المجتمعات المحلية في الاقتصادات المتقدمة.

وأعلن ترامب مجموعة واسعة من التعريفات المتبادلة على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك رسوم بنسبة 10% على المملكة المتحدة بالإضافة إلى فرض رسوم بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي و34% على الصين و46% على فيتنام، مما أدى إلى انهيار أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم.