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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية الفلسطينية: حرب الاحتلال على الشرعية ومؤسساتها جزء من العدوان الشامل على شعبنا

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية
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أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن الخارجية الفلسطينية، بأن حرب الاحتلال على الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها جزء من العدوان الشامل على شعبنا.

واعتبرت في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاقتطاعات مخططات سياسية استعمارية عنصرية تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم ومحاولات الاحتلال لإضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية كما تعد انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية.
وطالبت الخارجية بخطوات عربية إسلامية لحماية الشرعيات الفلسطينية ومؤسساتها وتنفيذ شبكة الأمان المالية، كما طالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك ومواجهة تغول الاحتلال على الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

التهجير الخارجية الفلسطينية القاهرة الاخبارية حرب الاحتلال الشعب الفلسطيني