خطوات إضافة المواليد إلى بطاقة التموين ٢٠٢٥

تشهد محركات البحث خلال الفترة الأخيرة اهتمام متزايد من المواطنين بشأن إجراءات وشروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025، خاصة مع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في جهودها لتحديث قواعد بيانات المستفيدين، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عمليات الإضافة مستمرة خلال العام الجاري، وتتم حصريا من خلال بوابة مصر الرقمية، في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتحقيق الشفافية في منظومة الدعم.

إضافة مواليد 2005 ضمن آخر دفعة

وأوضح الوزير أن أخر دفعة تم إدراجها ضمن منظومة التموين شملت مواليد عام 2005، مشيرا إلى أن هذه الدفعة ضمت في معظمها أبناء المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وكذلك أبناء الشهداء.

وأضاف، أن عدد البطاقات التموينية النشطة في مصر تجاوز حاليا 24 مليون بطاقة، ويجري العمل بشكل متواصل على تحديث بياناتها.

من يحق له إضافة المواليد

حددت وزارة التموين الفئات المستحقة لإضافة المواليد إلى بطاقات الدعم في 2025، وذلك لضمان توجيه الدعم لمستحقيه، وشملت الفئات:

مستحقو معاش "تكافل وكرامة"

مستحقو معاش "التضامن الاجتماعي"

أبناء وزوجات الشهداء

عدد من الحالات الاجتماعية الخاصة ضمن الفئات الأولى بالرعاية

الشروط الأساسية لإتمام عملية الإضافة

وضعت الوزارة مجموعة من الضوابط التي يجب استيفاؤها لضمان قبول طلب الإضافة، أبرزها:

ألا يتجاوز عدد الأفراد في البطاقة التموينية أربعة أفراد (الزوج، الزوجة، وطفلين كحد أقصى).

في حالة وجود ثلاثة أفراد فقط على البطاقة، يمكن إضافة فرد رابع بشرط أن تكون الأسرة من الفئات الأولى بالرعاية.

يشترط ألا يقل عمر الطفل المراد إضافته عن أربع سنوات.

خطوات التسجيل عبر بوابة مصر الرقمية

أكدت وزارة التموين أن عملية الإضافة لا تتم إلا من خلال بوابة مصر الرقمية، وأنه يمنع تقديم أكثر من طلب لنفس الفرد، لتجنب استبعاد الطلبات المكررة تلقائيا.

خطوات التسجيل:

1. الدخول إلى بوابة مصر الرقمية

2. اختيار أيقونة "التموين"

3. الضغط على خدمة "إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا"

4. إدخال رقم الهاتف وكلمة المرور (إن وجدت)

5. إدخال اسم الأم رباعي

6. اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين

7. تسجيل الاسم الرباعي للمولود

8. إدخال الرقم القومي للطفل من شهادة الميلاد

9. تحديد صلة القرابة

10. الضغط على "إضافة" لإتمام الطلب.

تأتي عملية إضافة المواليد ضمن جهود وزارة التموين الرامية إلى تحقيق الشمول الرقمي وتحسين الخدمات التموينية، عبر تبني حلول تكنولوجية متطورة تعزز من كفاءة توصيل الدعم وتيسر الإجراءات على المواطنين، في ظل التوجه الحكومي لتوسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق العدالة الاجتماعية.