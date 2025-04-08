محافظ الدقهلية يتحفظ على توك توك يجمع الخبز أثناء جولة مفاجئة

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم، بجولة ميدانية مفاجئة شملت عددًا من المخابز والمناطق الحيوية بمدينة المنصورة، وعدد من القرى التابعة لها، منها قرى نقيطة مركز المنصورة وقرية نوسا الغيط بمركز أجا.



بدأت الجولة بتفقد عدد من المخابز بقرى نقيطة ونوسا الغيط، حيث اطمأن المحافظ على جودة رغيف الخبز، ووجه بضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة في إنتاج الخبز البلدي المدعم، مؤكدًا أن صحة المواطن وكرامته أولوية لا تقبل التهاون. كما شدد على ضرورة تواجد أصحاب المخابز والالتزام بمواعيد التشغيل المحددة لتلبية احتياجات الأهالي.



وخلال الجولة، تم ضبط أحد "التكاتك" بقرية نوسا الغيط أثناء قيامه بتجميع كميات من الخبز البلدي المدعم بالمخالفة للقانون، وعلى الفور تم التواصل مع مباحث التموين التي قامت بالتحفظ على المركبة والمضبوطات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الرقابة التموينية على المخابز ومنافذ التوزيع لمنع التلاعب أو الاستغلال.



كما شملت جولة محافظ الدقهلية تفقد مدينة المنصورة، حيث تم متابعة أحوال النظافة العامة بمناطق شارع الجوازات، عزبة عقل، ومنطقة سندوب، مؤكدًا على رؤساء الأحياء والجهات المعنية برفع كفاءة منظومة النظافة بشكل يومي، وتحسين البيئة العامة، حفاظًا على صحة المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة.



وخلال جولته التقى اللواء مرزوق بعدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم ومقترحاتهم حول مستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، مشددًا على أن مكتبه مفتوح دائمًا لتلقي الشكاوى والاستجابة الفورية لها، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة ميدانية مستمرة لكل القطاعات الخدمية من أجل رفع مستوى الأداء وتحقيق رضا المواطن.



واكد محافظ الدقهلية ان الجولات الميدانية مستمرة لحث الجميع على بذل مزيد من الجهد لتحقيق خدمة أفضل لأهالي محافظة الدقهلية، مشيرًا إلى أن العمل الميداني هو أساس النجاح في الإدارة المحلية.