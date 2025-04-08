أستاذ علاقات دولية: زيارة ماكرون للعريش تعكس عدة دلالات هامة

علق استاذ العلاقات الدولية، الدكتور أحمد سيد أحمد، على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في هذا التوقيت، ودلالاتها في سياق دور الدولة المصرية في قطاع غزة.

وقال، في مداخله هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن زيارة ماكرون للعريش تعكس عدة دلالات هامة، أهمها كشف المعاناة الإنسانية التي يعانيها سكان قطاع غزة في ظل سياسة الحصار التجويع الذي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع، أن مصر تعمل بكل جهد لتخفيف المعاناة على الشعب الفلسطيني، حيث قدمت مصر أكثر من 85 % من المساعدات الغذائية والدوائية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، مما يعكس الدور الإنساني المصري، بجانب بأنه يعكس أيضا الجهود المستمرة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار من أجل إدخال المساعدات بشكل فوري في ظل الحاجه الملحة العاجلة لسكان القطاع.

وأوضح، أن هناك حالة من الإجماع الدولي خاصة الأوروبي فيما يتعلق برفض السياسات العدوانية الإسرائيلية ورفض ما تقوم به إسرائيل من مخططات تهجير الفلسطينيين قسرا خارج قطاع غزة واستمرار العدوان وقذف النساء والأطفال، مشيرًا إلى أن زيارة ماكرون تلفت أنظار العالم لمعاناة غزة والتي تعكس أهمية التحرك ودعم الدولة المصرية على كل المسارات خاصة المسار الأمني ووقف إطلاق النار والمسار الإنساني بإدخال المساعدات ومسار السياسي بحل الدولتين وإنهاء معاناة للفلسطينيين بشكل جذري من خلال إقامة دولة فلسطينية بحق تحقيق المصير الفلسطيني.