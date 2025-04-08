الأرصاد: انكسار حدة الارتفاع في درجات الحرارة نهاية اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث متوقع أن تسجّل القاهرة الكبرى اليوم درجة حرارة 35 درجة مئوية بينما جنوب الصعيد 40 درجة مئوية.

صور الأقمار الصناعية

وأشارت الأرصاد، إلي انه تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية، والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

كما تنشط الرياح على خليج السويس والعقبة مما يؤدى إلي اضطراب فى حركة الملاحة البحرية .

انكسار الارتفاع فى درجات الحرارة

ومن المتوقع ان تنكسر حدة الارتفاع فى درجات الحرارة مع دخول الجبهة الباردة المصاحبة للرياح الشمالية الغربية نهاية اليوم.

صور الأقمار الصناعية

واوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، في مصر الثلاثاء حيث يشهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، ويسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء ومعتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

كما يشهد اليوم الثلاثاء نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية وتكون مثيرة للرمال والاتربة وتؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وامطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلي أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 38 للعظمي والصغرى 19 درجة، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمي والصغرى 23 درجة.