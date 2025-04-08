ads
الثلاثاء 08 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تقديم الرعاية الطبية المجانية لـ279 ألف مواطن ضمن خطة القوافل خلال رمضان

قوافل طبية
قوافل طبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية لنحو 279 ألفاً و184 مواطنا، عبر تنفيذ 121 قافلة طبية متنقلة جابت جميع محافظات الجمهورية، خلال شهر رمضان المبارك، في إطار جهودها لتيسير الحصول على الرعاية الصحية للمواطنين في المناطق المختلفة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل أسفرت عن إجراء نحو 147 ألفاً و118 فحصا معمليا وأشعة، مشيرا إلى تحويل 450 حالة إلى المستشفيات المختصة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وإجراء الجراحات اللازمة.

وشدد عبد الغفار على التزام الوزارة بمواصلة تنظيم القوافل الطبية في مختلف أنحاء البلاد، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين، لافتا إلى أن الوزارة نشرت تمركزات القوافل خلال عطلة عيد الفطر في 25 موقعاً بجميع المحافظات، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

وفي السياق ذاته، أفاد الدكتور محمد غباشي، مدير عام إدارة القوافل الطبية، بأن هذه المبادرة تستهدف التيسير على الفئات الأولى بالرعاية، لا سيما كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن الكشف الطبي شمل 16 ألفاً و562 مواطناً في محافظة أسوان، و22 ألفاً و49 مواطناً في أسيوط، و13 ألفاً و373 مواطناً في الإسكندرية، و5 آلاف و694 في الإسماعيلية، و4 آلاف و46 في الأقصر، و2672 في البحر الأحمر.

وأضاف غباشي، أن القوافل قدمت خدماتها كذلك لـ13 ألفا و557 مواطناً في البحيرة، و10 آلاف و502 في الجيزة، و11 ألفاً و737 في الدقهلية، و4 آلاف و570 في السويس، و23 ألفاً و473 في الشرقية، و8 آلاف و474 في الغربية، و12 ألفاً و409 في القاهرة.

كما شملت القوافل 15 ألفا و693 مواطنا في القليوبية، و14 ألفاً و325 في المنوفية، و16 ألفاً و943 في المنيا، و5 آلاف و139 في الوادي الجديد، و19 ألفاً و914 في بني سويف، و16 ألفا و839 في دمياط، و15 ألفا و670 في سوهاج، و2668 في شمال سيناء، و4 آلاف و946 في قنا، و12 ألفا و633 في كفر الشيخ، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية لـ5 آلاف و296 مواطنا في محافظة مطروح.

IMG-20250408-WA0066
IMG-20250408-WA0066
IMG-20250408-WA0068
IMG-20250408-WA0068
IMG-20250408-WA0070
IMG-20250408-WA0070
IMG-20250408-WA0069
IMG-20250408-WA0069
IMG-20250408-WA0047
IMG-20250408-WA0047
IMG-20250408-WA0052
IMG-20250408-WA0052
IMG-20250408-WA0049
IMG-20250408-WA0049
IMG-20250408-WA0050
IMG-20250408-WA0050
IMG-20250408-WA0053
IMG-20250408-WA0053
IMG-20250408-WA0051
IMG-20250408-WA0051
IMG-20250408-WA0054
IMG-20250408-WA0054
IMG-20250408-WA0055
IMG-20250408-WA0055
IMG-20250408-WA0062
IMG-20250408-WA0062
IMG-20250408-WA0056
IMG-20250408-WA0056
IMG-20250408-WA0065
IMG-20250408-WA0065
IMG-20250408-WA0057
IMG-20250408-WA0057
IMG-20250408-WA0058
IMG-20250408-WA0058
IMG-20250408-WA0060
IMG-20250408-WA0060
IMG-20250408-WA0059
IMG-20250408-WA0059
IMG-20250408-WA0061
IMG-20250408-WA0061
IMG-20250408-WA0063
IMG-20250408-WA0063
IMG-20250408-WA0048
IMG-20250408-WA0048
IMG-20250408-WA0064
IMG-20250408-WA0064
IMG-20250408-WA0067
IMG-20250408-WA0067
IMG-20250408-WA0046
IMG-20250408-WA0046
أعلنت وزارة الصحة والسكان الاحتياجات الخاصة الدكتور محمد غباشى الرعاية الصحية للمواطن الصحة والسكان المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أوضح الدكتور حسام عبد الغفار توجيهات القيادة السياسية تقديم الرعاية الصحية شهر رمضان المبارك علاج على نفقة الدولة