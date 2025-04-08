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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هريدي: إسرائيل ماضية في تنفيذ مخططتها بضم مناطق من قطاع غزة

حسين هريدي
حسين هريدي
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أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن إسرائيل ماضية في تنفيذ مخططتها بضم مناطق من قطاع غزة، وهو ما أعلنوا عنه في أوقات سابقة، موضحا أن العدوان الإسرائيلي على غزة مستمر بالرغم من الجهود المصرية الدؤوبة لوقف إطلاق النار وإحلال السلام في المنطقة.

وأضاف هريدي في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تعمل دون كلل لتسيير عملية تهجير الفلسطينيين طوعيا من قطاع غزة والاتفاق مع بعض الدول لاستقبال الشعب الفلسطيني على أراضيه، مشيرا إلى أن إسرائيل تعمل على استمرار فرض سيطرتها على غزة ما بعد الحرب وهو أمر ترفضه مصر شكلا موضوعا.

وتابع حسين هريدي، أن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لمصر والقمة الثلاثية مع مصر والأردن أكدت هذا الرفض، وبعثت رسالة تأييد للقضية الفلسطينية.

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