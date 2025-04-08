المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابي بتهمة حيازة "الشابو" وسلاح ناري بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامه ٢٠٠ الف جنيه في حيازه جوهر الشابو المخدر، وسلاح ناري و ذخيره لذات العيار بمنطقة المطرية .



والقي ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، القبض على تشكيل عصابى مكون من 3 متهمين وعثر بحوزتهما كمية من مخدر الشابو وزنت حوالى 900جرام و4 هواتف محمولة وسلاح ناري وذخيرة لذات العيار ، بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.