رئيس جامعة حلوان يشارك في ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية

شارك الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، في فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، الذي استضافت جامعة القاهرة جانبًا منه، تزامنًا مع الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

وقد استقبلت جامعة القاهرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور فيليب باتيست وزير التعليم العالي الفرنسي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وممثلي المؤسسات التعليمية الفرنسية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، أن هذا الحدث الدولي الكبير يعمل على تعزيز الشراكات الدولية مع كبرى الجامعات، بما يدعم جودة العملية التعليمية ويُثري البحث العلمي.

وأشار إلى أن الملتقى يُعد فرصة ذهبية لبحث مجالات التعاون المشترك، لا سيما في البرامج الأكاديمية المزدوجة، والتبادل الطلابي، والتدريب المهني، ومشروعات البحث العلمي، بما يتوافق مع خطة الدولة المصرية لرفع تنافسية مؤسساتها التعليمية على المستوى الدولي.

وشهد الملتقى توقيع أكثر من 40 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية والفرنسية، تتضمن نحو 70 برنامجًا مشتركًا، من بينها 30 برنامجًا يمنح شهادات مزدوجة، بالإضافة إلى اتفاقيات مع مدارس الهندسة الفرنسية، واتفاقية بين السفارة الفرنسية وصندوق دعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لتمويل برامج ما بعد الدكتوراه.

وتؤكد جامعة حلوان من خلال هذه المشاركة حرصها الدائم على التواجد في الفعاليات الدولية المؤثرة، بما يعكس مكانتها الأكاديمية وريادتها في تطوير التعليم العالي، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعرفة وفقًا لأعلى المعايير العالمية.