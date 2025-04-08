محافظ الدقهلية لرئيس مركز ميت غمر: "أنا قاعد وسط المواطنين لحد لما كل واحد يخلص مصلحته"

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، حديثه لرئيس مركز ميت غمر قائلا: أنا قاعد وسط المواطنين لحد لما كل واحد يخلص مصلحته.

جاء ذلك خلال زيارته المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة ميت غمر، وتفقد سير العمل به واطلع على آليات تقديم الخدمات للمواطنين في جميع ملفات العمل بالمركز وفي مقدمتها ملف التصالح وملف المتغيرات المكانية.

كما التقى اللواء طارق مرزوق بعدد من المواطنين داخل المركز التكنولوجي واطمأن منهم علي مستوي الخدمة المقدمة في كافة القطاعات واستمع الي شكواهم ومقترحاتهم ووجه علي الفور بالعمل علي حلها.



وأكد المحافظ انه لا تهاون مع أي تقصير، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأداء الاداري وتحقيق أعلى معدلات الرضا لدى المواطنين، في إطار رؤية الدولة للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.

كما تابع أداء الإدارات المختلفة ومدى التزامها بتحقيق معايير الجودة في الخدمة. وشدد على أهمية وسرعة التعامل الفوري مع مطالب واحتياجات المواطنين بما يحقق رضاهم ويوفر عليهم الوقت والجهد.

