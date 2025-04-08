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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

«فاليو» تواصل خطواتها للإدراج ببورصة مصر رغم تقلبات الأسواق

وليد حسونه
وليد حسونه
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تمضي شركة "فاليو" المصرية للتمويل الاستهلاكي التابعة لمجموعة "إي إف جي القابضة"، قدماً في خطتها للطرح في بورصة مصر بحلول منتصف يونيو المقبل، وفق وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للشركة، مضيفاً أن القرار النهائي يعود إلى المستشار المالي.

وأضاف في مقابلة مع "الشرق"، على هامش المؤتمر الاستثماري السنوي التاسع عشر للمجموعة في دبي: "موعد الطرح كما هو، ولا نخطط لزيادة رأس المال بعد الإدراج".

خطط الطرح تأتي في وقت علقت فيه عدة صفقات استحواذ وطروحات أولية تقدر بمليارات الدولارات، بفعل تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي أثارت اضطرابات في الأسواق العالمية وأسهمت بخسائر في البورصات العالمية والعربية.

كانت "إي إف جي القابضة"، المدرجة في بورصة مصر، قد أعلنت في مارس عن نيتها إدراج "فاليو" من دون طرح عام أولي، عبر توزيع نحو 20.4% من أسهم الشركة على مساهميها الحاليين على هيئة توزيعات عينية.

وسبق أن كشفت "فاليو" أنها تعتزم طرح نحو 25% من أسهمها خلال عام.

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