بأمر المحافظ.. صرف مساعدات مالية وعينية لحالتين من ذوي الهمم في المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، بعدد من المواطنين وذوي الهمم للاستماع إلى مطالبهم وبحث شكواهم واتخاذ إجراءات عاجلة وفورية حيالها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور المهندس شاكر محمد شاكر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية.

واستهل محافظ المنوفية لقائه بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية ولحوم وكراسي متحركة لحالتين بناحية شبين الكوم من ذوي الهمم تلبية لاحتياجاتهم ومتطالباتهم ومراعاة لظروفهم الصحية والاجتماعية الصعبة، موجها مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم اللازم لهم وفقاً لأحكام القانون.

وفي لفتة إنسانية واستجابة فورية أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية لأحد أبنائه الشباب الأيتام من مؤسسة الهلال الأحمر بنين دعما له وكمساهمة في إتمام عرسه، مكلفا رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بتقديم الدعم اللازم له لتخفيف أعباء الزواج عن كاهله لبناء حياة أسرية جديدة.

وخلال اللقاء كلف محافظ المنوفية رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وبالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بالنزول الميداني لفحص شكوي مواطنان من ناحية كفر الشبع يلتسموا توصيل خدمة الصرف الصحي لمنازلهم أسوة بأهالي المنطقة ووفقا للضوابط والقوانين المنظمة.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمراني بفحص شكوى مواطن من ناحية كفر الشرفا الغربي بتلا يتضرر من تعدي أحد جيرانه علي الشارع العمومي وعدم الالتزام باشتراطات خطوط التنظيم.

وكلف محافظ المنوفية مستشاره القانوني بفحص شكوى مواطن من ناحية جنزور ببركة السبع يلتمس تسهيل إجراءات إستخراج تراخيص البناء لمنزله، وكذا تكليف المستشار الهندسي بفحص طلب مواطن آخر من ناحية هورين ببركة السبع يلتمس الموافقة على تسهيل إجراءات إستخراج رخصة تعلية لمنزله.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بتشكيل لجنة لمعاينة برج علي الطبيعة بمدينة منوف للوقوف على مدي الالتزام بالاشتراطات الهندسية وأدوار التعلية وإعداد تقرير والعرض عليه، موجها رئيس المدينة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات إن وجدت.

وأكد محافظ المنوفية على حرصه على فتح قنوات مباشرة للتواصل مع كافة المواطنين لتلقى الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعامل الفوري معها لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة.

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