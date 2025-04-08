رئيس "مياه المنوفية" يتفقد بعض محطات المياه والصرف بفرع الباجور

تفقد المهندس رشدى السيد عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عدد من المحطات التابعة للشركة بفرع الباجور، للإطمئنان على سير العمل وانتظام عمليات التشغيل بالمحطة.

واستهل زيارته بتفقد محطه كفر الخضرة المرشحة وتابع الأعمال الجارى تنفيذها بمحطه بهناى المرشحة ثم توجه إلي محطه بهناى الارتوازى ومحطة القرنين المرشحة لمتابعة سير العمل بالمحطات واختتم جولته بتفقد محطة معالجة كفر الخضرة.

وشدد، علي ضرورة إجراء الصيانة الدورية للمحطة وكفاءة عملية التشغيل والاهتمام بالمظهر العام للمحطات وضرورة اجراء الصيانة الدورية لها حفاظا على استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين .

يأتى ذلك فى إطار تكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لرؤساء الشركات التابعة بتنفيذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لجاهزية المحطات وحرصا على الوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا من أجل تحقيق الصالح العام والارتقاء بمستوى الأداء.