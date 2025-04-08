"الوزير" يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع صناعي لشركة "ألستوم" على مساحة 40 فدانًا ببرج العرب

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وإريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، وبحضور أندى دلون، نائب رئيس شركة ألستوم الفرنسية، توقيع عقد حق الانتفاع لقطعه أرض مساحة 40 فدانًا، بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وشركه الستوم الفرنسية، لإنشاء مجمع صناعى لإنتاج الوحدات المتحركة ومدخلات إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية… إلخ) وبعض مهمات البنية التحتية.

ويستهدف المصنع الأول والذى سيقام على مساحة 13 فدان إنتاج الأنظمة الكهربائية، ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية… إلخ).

كما يستهدف المصنع الثاني إنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (LRT- – مونوريل – قطار سريع… إلخ)، وحيث قام بالتوقيع المهندس سيد متولي، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ورامي صلاح الدين، رئيس شركة الستوم مصر، وذلك على هامش الزيارة الهامة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذا المشروع الضخم سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، والانطلاق إلى التصدير إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل النمطية وغير النمطية، والذى يساهم بدورة برفع درجة التنافسية للعامل البشرى، وتحقيق قيمة مضافة لرأس المال البشرى المصرى على مستوى العالم.

كما أنه يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتوطين مختلف الصناعات في مصر.

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وإريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، بروتوكول اتفاق بين شركة الستوم والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من أجل إنشاء مجمع صناعي في مصر، حيث قام بتوقيع البروتوكول صلاح الدين، رئيس شركة الستوم مصر وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.