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الثلاثاء 08 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال إفريقيا.. تعرَّف على برنامج الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
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وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، وضع برنامج الفريق اليوم قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال السوداني، المقرر لها التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ويشهد برنامج الفريق اليوم تناول وجبة الإفطار في الحادية عشرة صباحا بتوقيت موريتانيا الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة ثم تناول وجبة الغداء في الثالثة ظهرًا، وذلك قبل المحاضرة الفنية الختامية المقرر لها الرابعة والنصف مساءً، ثم يتوجه بعدها الفريق مباشرة إلى ملعب شيخا ولد بيديا.
ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الذي يخوض به مواجهة الهلال السوداني مساء اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلى مع الهلال السودانى في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الأهلي الفوز ذهابا بهدف.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني -  رامي ربيعة - أشرف داري - يحيى عطية الله

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور 

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – حسين الشحات - وسام أبو علي.

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