دوري أبطال إفريقيا.. محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية ختامية للاعبين في الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت موريتانيا «السادسة والنصف بتوقيت القاهرة»، استعدادا لخوض مباراة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشهد المحاضرة مراجعة خطة اللعب وشرح الأدوار المحددة لكل لاعب وفقا لخطة المباراة التي استقر عليها الجهاز الفني، ويعقبها إعلان التشكيل الذي يبدأ المباراة.

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلى مع الهلال السوداني

لعب الأهلي ضد الهلال السوداني 13 مباراة في بطولات الأندية الإفريقية، كانت جميعها في دوري أبطال إفريقيا.

تمكن الأهلي من الفوز فى 6 مواجهات وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات وفاز الهلال السوداني في 3 مباريات.

وسجل لاعبو الأهلي 12 هدفا في مرمى الهلال، مقابل 7 أهداف سجلها لاعبو الفريق السوداني في شباك المراد الأحمر.

كانت المواجهة الأولى بين الأهلي والهلال السوادني في نهائي دوري الأبطال عام 1987 بمسماها القديم "كأس إفريقيا للأندية أبطال الدوري"، وتعادل الفريقان ذهابًا بالخرطوم بدون أهداف، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي بهدفين أحرزهما أيمن شوقي ومدافع الهلال في مرمى فريقه، وتوج الأهلي بكأس البطولة.

وجاءت المواجهة الثانية في دور الـ32 عام 2004، وفاز الهلال في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف، وحسم التعادل السلبي موقعة الإياب في أم درمان.

أما المواجهة الثالثة فكانت في دور المجموعات عام 2007، وفاز الأهلي ذهابًا بالقاهرة 2- صفر سجلهما فلافيو أمادو وأسامة حسني، وفاز الهلال 3- صفر في لقاء العودة بأم درمان.

المواجهة الرابعة كانت في دور المجموعات أيضا موسم 2019-2020، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين مقابل هدف، أحرز للأهلي حسين الشحات ورمضان صبحي، وتعادل الفريقان في لقاء أم درمان بهدف لكل فريق وأحرز للأهلي محمد مجدي أفشة.

المواجهة الخامسة كانت في دوري المجموعات موسم 2021-2022، تعادل الفريقان بدون أهداف في لقاء أم درمان، وفي القاهرة فاز الأهلي بهدف أحرزه حسين الشحات.

وجاءت المواجهة السادسة فى دورى المجموعات عام 2023 وخسر الأهلى بهدف في أم درمان، وفي لقاء القاهرة فاز الأهلي بثلاثية نظيفة أحرزها محمود كهربا وحسين الشحات "هدفين".

المواجهة السابعة كانت في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالنسخة الحالية وفاز الأهلي بهدف سجله محمد هانى.