مدير مدرسة بالباجور ينفي تعرض مدير الإدارة للتعنيف من وزير التعليم

نفى محمد بكر، مدير مدرسة الشهيد رائد طيار محمد عادل شبل عباس الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الباجور التعليمية في محافظة المنوفية، ما تردد حول تعرض أسامة البسيوني، مدير عام إدارة الباجور التعليمية، للتعنيف أو الإهانة من قبل وزير التربية والتعليم خلال الزيارة الأخيرة للمدرسة.

وأكد بكر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه لم يشهد أي مشادة كلامية أو حوار بين الوزير وأسامة البسيوني، مشيرًا إلى أن مدير الإدارة كان يقف خلف الوزير ولم يسمع أي حديث بينهما.

وأضاف: عند دخوله المدرسة مع الوزير لم يلاحظ تواجد مدير الإدارة داخل المدرسة، موضحًا أن الوزير تعامل مع الجميع بكل احترام وأدب، وأثنى على التزام الطلاب والمعلمين في المدرسة. كما طلب من بكر جمع العاملين بالمدرسة لالتقاط صورة تذكارية تقديرًا للانضباط الذي شاهده.

وشدد بكر على أنه يشهد لله على أنه لم يرَ أي تصرف غير لائق بين الوزير ومدير الإدارة خلال الزيارة، وأن التعامل كان يتم بشكل مهني وباهتمام.

من جهته، كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل زيارة الوزير محمد عبد اللطيف لمدارس إدارة الباجور التعليمية، مؤكدًا أن الوزير أشاد بأداء مدير الإدارة الراحل أسامة بسيوني في نهاية الزيارة، حيث أثنى على سير العملية التعليمية وحضور الطلاب في المدارس، كما وجه الوزير بتكريم بسيوني تقديرًا لجهوده.

وأوضح المصدر أن الأخبار المتداولة حول تعنيف الوزير للمدير قبل وفاته هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الوزير لم يلتقِ بالبسيوني إلا في نهاية الزيارة حيث كانت الجولة مفاجئة.

وكانت مستشفى الباجور التخصصي قد أعلنت عن وفاة أسامة بسيوني، مدير إدارة الباجور التعليمية، إثر أزمة صحية مفاجئة بعد انتهاء زيارة الوزير لتفقد عدد من المدارس بالمحافظة.