دوري أبطال إفريقيا.. تعرف على موعد تحرك الأهلي إلى ملعب "شيخا بيديا" لمواجهة الهلال

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر الخامسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت موريتانيا السابعة بتوقيت القاهرة، موعدا للتوجه إلى ملعب شيخا ولد بيديا الذي يستضيف مباراة الأهلي والهلال السوداني في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض التدريب الرئيسي أمس على ملعب المباراة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات للحديث عن العديد من النقاط الفنية الخاصة بالمباراة، وأدى اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني واختتم المران بتدريبات الكرة.