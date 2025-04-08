الاكتئاب يقود فني لإنهاء حياته شنقًا في الدقي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل واقعة قيام فني كمبيوتر بإنهاء حياته شنقًا بمنطقة الدقي، حيث تبين أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته لمروره بحالة اكتئاب.

فني كمبيوتر ينهي حياته شنقًا بالدقي

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة فني كمبيوتر مشنوق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الدقي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة فني كمبيوتر مشنوق ومدلى بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته شنقا لمروره بحالة اكتئاب، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.