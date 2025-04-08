ads
الثلاثاء 08 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاكتئاب يقود فني لإنهاء حياته شنقًا في الدقي

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل واقعة قيام فني كمبيوتر بإنهاء حياته شنقًا بمنطقة الدقي، حيث تبين أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته لمروره بحالة اكتئاب.

فني كمبيوتر ينهي حياته شنقًا بالدقي

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة فني كمبيوتر مشنوق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الدقي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة فني كمبيوتر مشنوق ومدلى بحبل مربوط نهايته بجنش المروحة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى أقدم على إنهاء حياته شنقا لمروره بحالة اكتئاب، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

فني كمبيوتر شنقا الدقي الجيزة انهاء حياته اكتئاب مشنوق