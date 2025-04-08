14 أبريل.. دير الأنبا بيشوي يغلق أبوابه مؤقتًا بالتزامن مع أسبوع الآلام

أعلن دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، تعليق استقبال الزائرين مؤقتًا، سواء الأفراد أو المجموعات أو طالبي الخلوة، اعتبارًا من يوم "اثنين البصخة" الموافق 14 أبريل، وذلك بالتزامن مع اقتراب أسبوع الآلام، على أن تُستأنف الزيارات صباح الأحد 20 أبريل، تزامنًا مع عيد القيامة المجيد.

ويأتي هذا القرار في إطار الحرص على الحفاظ على أجواء السكون والخشوع داخل الدير، وإتاحة المجال للرهبان للتفرغ الكامل للصلوات والطقوس الخاصة بأسبوع الآلام، التي تُقام في أجواء يغلب عليها التأمل والرهبة الروحية.

وتتهيأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب الكنائس المسيحية حول العالم، لاستقبال عيد القيامة، بعد ختام الصوم الكبير الذي يمتد لأربعين يومًا.

وتبدأ ذروة الاستعدادات الروحية يوم الأحد 13 أبريل، مع "أحد الشعانين"، الذي يُحيي فيه الأقباط ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم، حيث استُقبل بسعف النخيل وأغصان الزيتون وسط هتافات "مبارك الآتي باسم الرب".